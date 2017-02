Prefeitura estuda instalar Aeromovel na Capital como alternativa de transporte coletivo

O prefeito Marquinhos Trad está estudando a possível instalação de i um Aeromovel como alternativa de tecnologia de transporte público coletivo, visando um futuro sustentável. Na manhã desta segunda-feira (20) Marquinhos recebeu o deputado federal Vander Loubet e Marcos Bosio, representante de uma empresa interessada em instalar o Aeromovel.

A modalidade de transporte está em fase de implantação na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. O projeto leva em consideração, principalmente, a ocupação mínima do espaço do solo e, ainda, por se tratar de uma via elevada, libera a área do nível do solo para outras funções e atividade.

Marquinhos ressalta que é necessário, gradativamente, que o poder público comece a elaborar um planejamento para desafogar o trânsito. “O trânsito de Campo Grande nunca foi planejado. É necessário que comecemos a pensar em abrir as discussões no sentido de pensar em alternativas viáveis para resolver essa questão, principalmente pela mobilidade urbana”, considera o prefeito.

Vander Loubet defende que o Aaeromovel é uma das alternativas mais viáveis tendo em vista o perfil da Capital sul-mato-grossense. “Logo que conheci o projeto pensei em Campo Grande, como saída para a questão de mobilidade e transporte. É um novo conceito de integração do transporte, que tem como fator principal o custo benefício”, considera o parlamentar.