A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov) e da Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, promoveu no auditório da Câmara Municipal de Campo Grande a 2ª edição do “Prêmio Direitos Humanos”.

A solenidade encerrou as atividades da 2ª Semana Municipal dos Direitos Humanos, evento alusivo ao Dia Internacional dos Direitos Humanos e ao aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas em 1948, que é comemorado no dia 10 de dezembro.

A premiação é o reconhecimento do trabalho realizado pelas pessoas e entidades na luta pela dignidade inerente à pessoa humana e seus direitos iguais e inalienáveis. O subsecretário Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior, lembrou das dificuldades de se fazer a 2ª edição do Prêmio Direitos Humanos, mas que com a ajuda de todos foi possível. “Não foi fácil. Teve que envolver muitas pessoas para que estivéssemos aqui hoje prestigiando os 40 que foram destaque na defesa dos Direitos Humanos aqui de Campo Grande. Hoje completa 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reuniu diversos países acertando a criação de uma organização que promovesse negociações sobre conflitos internacionais, para evitar guerras e promover a paz e a democracia e fortalecer os Direitos Humanos. Mas apesar disso, vemos ainda hoje os Direitos Humanos sendo violados”, disse.

Representando os homenageados do dia, Daniela de Castro Duarte, da Associação Movimento Mãe Águia disse que era com alegria, satisfação e emoção que estava ali em nome de todos. “Esse prêmio simboliza sim o reconhecimento, mas nos traz a responsabilidade com o nosso público e o nosso trabalho, que é feito com amor e dedicação. Que seja não somente hoje, mas diariamente em todos os espaços que estejamos trabalhando com muita dedicação pelas minorias, por aqueles que realmente precisam, pois todos os seres humanos nascem com direitos iguais e é responsabilidade de todos nós fazermos com que as minorias sejam atendidas, para que a rede de atendimento seja melhorada”, afirmou.

Foram homenageados 40 indicados pelos conselhos, fóruns, comitês e coordenadorias da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, além da assinatura do decreto de lei que institui o Prêmio no município de Campo Grande. Os premiados receberam uma placa e certificado.

Homenageados pelo Prêmio Direitos Humanos edição 2018

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Campo Grande - MS; Glaucia Lopes; Mayza dos Reis Rodrigues; Lizabete Coutinho de Lucca; Ari Fernando Bittar; Henrique Dias; Fabio da Rocha e Silva Ferreira; Joel Lidio Faustino; Bernardino Fialho; Enéas José de Carvalho Netto; Sergio Antônio da Silva – Sr. Michel; Josimar de Araújo; Fábio Trad; Pedro Nicolich – Fed. Cigana; IN MEMORIAN de Oritildes Silva Martinez representada por Alexandra Martinez; Instituição Cidade dos Meninos; Instituto de Desenvolvimento Humano, Social, Econômico e Cultural “Maná do Céu Para Os Povos”; Centro de Integração da Criança e do Adolescente – CICA; Associação Renasce a Esperança; Lucineide de Fátima Belintano; Rede de Supermercado Comper; Universidade da Melhor Idade – UCDB; Pastoral da Pessoa Idosa; Associação Recanto São João Bosco; Centro de Convivência do Idoso – Adalgisa de Paula Ferreira/Vovó Ziza; Associação Movimento Mãe Águia; Juiza Katy Braun do Prado; Lar do Pequeno Assis; Marco Polo Siebra; Clube Desbravadores; Silvio Miguel de Jesus do Nascimento Borges; Shirlei Izilda Mendonça de Aguiar; Carlos Thiago Nogueira Nantes; Marli Aparecida Martins Mattos; Takao Moribe; Diego Rodrigues; Eloisa Freitas; André Luiz Stella “Deko Giordan”; Ulysses Conceição Filho e Lauro Lourenço.