Prefeitura firma parceria com a águas para mapear e combater focos do Aedes

A prefeitura de Campo Grande estabeleceu parceria com a Águas Guariroba, empresa responsável pelos serviços de água e esgoto de Campo Grande, paracombater o mosquito Aedes Aegypti – causador da dengue, zika e chikungunya. Os funcionários da empresa irão ajudar a prefeitura a fazer o mapeamento de possíveis focos através de um apontamento online, que servirá de referência para ações concentradas de combate a proliferação do mosquito.

“Precisamos somar esforços para combater este mosquito. Por enquanto, existe ainda uma tranquilidade quanto a uma possível epidemia de dengue, mas temos que ficar vigilantes porque o vetor é responsável por outras doenças com a zika e chikungunya. É preciso o envolvimento de toda a sociedade e da iniciativa privada, até porque, só o Poder Público não vai conseguir resolver”, destacou.

Vilela reforça que a participação da Águas Guariroba, por meio dos funcionários que circulam por toda a cidade, é extremamente importante para conscientizar a população e manter todos vigilantes.

O presidente da Águas Guariroba, Guillermo De Luca, no evento, ressaltou que a parceria é a melhor forma de enfrentar um problema sério como o das doenças transmitidas por meio do mosquito.

“Temos um compromisso firmado com a cidade, com a saúde das pessoas e com o meio ambiente, por isso o engajamento nessa causa que é de todos nós”, afirmou.

Os leituristas da Águas irão auxiliar fazendo um apontamento online de focos encontrados durante as visitações que será e encaminhado para a Central de Serviços da empresa e depois repassado para a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) para que possa ser definida uma estratégia de combate

A parceria foi consolidada durante o lançamento da campanha Águas em Movimento: a Guaribinha e você contra a dengue, ocorrido na manhã desta sexta-feira (13), na Central de Serviços da empresa. O evento teve ainda palestra do técnico em Saneamento Ambiental, Geremias Ferreira Mendes, coordenadoria de controle de endemias da Sesau.