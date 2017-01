Prefeitura garante distribuição de merendas no início do ano letivo

A Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Superintendência de Abastecimento Alimentar, está adotando medidas que irão assegurar o abastecimento e a distribuição dos produtos que compõem a merenda. São 232 unidades, entre Ceinfs, escolas e entidades que recebem os produtos.

O cardápio inicial da merenda contará com 14 itens, mas novos processos de licitação estão sendo preparados para garantir os 20 itens sugeridos pela equipe de nutricionistas da Semed. Entre os itens que irão compor o cardápio inicial da merenda estão: arroz, feijão, biscoitos, açúcar, carne moída, coxa e sobrecoxa desossada, leite em pó e macarrão. Também foram comprados sal, óleo e vinagre, além de frutas, verduras e legumes.

Os produtos foram adquiridos através de processos empenhados em 2016 e somam 115 toneladas, o que garante o abastecimento nos dois primeiros meses de aula. Para os meses seguintes, novos processos de licitação já estão sendo preparados. Há ainda um saldo de repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para ser empenhado em 2017.

Os mantimentos serão entregues às unidades através de veículos das próprias secretarias municipais, atendendo solicitação da secretária Ilza Mateus de Souza. Para atender a demanda, os carros que apresentavam problemas mecânicos estão sendo levados às oficinas.

A entrega no depósito municipal acontecerá até o dia 19 de janeiro e a distribuição nas escolas ocorrerá entre os dias 23 de janeiro e 3 de fevereiro.

Sobre a falta de botijão de gás nas escolas, a secretária ressaltou que o problema também foi resolvido através de um registro de preços em vigor desde 2016 e que terá validade até agosto deste ano.

Monitoramento

Uma equipe formada por 19 nutricionistas acompanhará, junto à direção das unidades escolares, toda a rotina e o processo de preparação do cardápio, visitando as unidades para supervisionar a produção das refeições.

O cardápio inicial já está em fase de elaboração e será enviado às escolas na semana anterior ao início das aulas.

De acordo com a secretária Ilza Mateus, para garantir o controle dos estoques e evitar problemas no abastecimento, será desenvolvido um sistema rigoroso de monitoramento . O orçamento previsto para gastos com alimentação escolar em 2017 é de R$ 21 milhões, sendo R$ 11 milhões oriundos de repasse do FNDE.