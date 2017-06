Prefeitura impossou os novos membros do conselho de assistência social

Responsável pelo acompanhamento da execução das políticas públicas da área da Assistência Social em Campo Grande, o Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS recebeu novos membros titulares e suplentes nesta terça-feira (27), que tomaram posse em ato assinado pelo prefeito Marquinhos Trad, no auditório da Esplanada Ferroviária.

Representantes de órgãos governamentais e entidades não-governamentais assumiram mandato de dois anos, a contar de 23 de junho de 2017.

Acompanhado da vice-prefeita Adriane Lopes, o chefe do Executivo Municipal destacou a importância da entidade. “Esse é um dos conselhos de maior impacto no órgão público, já que trata de cuidar de um setor que exige um tratamento diferenciado. Espero que Deus possa abençoar essas pessoas nesse novo desafio”, enfatizou Marquinhos.

Fazendo coro às palavras do prefeito, Adriane Lopes destaca a contribuição do CMAS para a execução das ações de interesse coletivo. “Esse conselho vem para somar com a administração e nos trazer aquilo que é realidade em nosso município. É essencial essa parceria da prefeitura e conselho, principalmente nas tomadas de decisões que certamente serão feitas em consenso para atender o que for melhor para a nossa cidade”, considera a vice-prefeita.

A secretária municipal de Assistência Social, Maria Angélica Fontanari, falou da missão dos novos membros. “Campo Grande ganhou um grande parceiro quando o conselho foi criado. A entidade caminha ao lado do município para fortalecer as políticas da assistência social. Cada membro escolhido e que toma possa nesta terça-feira carrega uma importante missão, e certamente fará a diferença no acolhimento àqueles que mais precisam”, comenta a titular da SAS.

A coordenadora do Fórum Permanente de Assistência Social de Campo Grande, Suely Gomes dos Santos, compara a atuação do conselho com o legislativo municipal. “O Conselho garante o controle social. Ele tanto fiscaliza o órgão gestor quanto a sociedade civil. A importância é muito grande, já que atua fazendo o mesmo papel dos vereadores, verificando desde a aplicação de recursos para constatar se está tudo certo e a aplicação das políticas na área da assistência social. Ou seja, representa a sociedade civil junto com o órgão gestor”, justifica.