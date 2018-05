Prefeitura inclui “Campanha Calçada Limpa” no calendário oficial

Foi aprovado nesta quarta-feira (16) o projeto de lei que determina a conscientização de calçadas limpas na Capital. A prefeitura também aprovou a inclusão da “Campanha Calçada Limpa” na data do calendário oficial.

Conforme o decreto, a campanha será comemorada anualmente na semana do dia 5 de junho, exatamente no Dia Nacional do Meio Ambiente. O objetivo é conscientizar a população na necessidade de manter a calçada das residências sempre limpas e bem cuidadas.

Serão feitas palestras, campanhas educativas por meio de folhetos, cartilhas explicativas, rádios e outros meios de comunicação, para assim, mobilizar a comunidade na importância de preservar a natureza. Esta lei será regulamentada após 60 dias de sua publicação.