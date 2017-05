Prefeitura inicia entrega de uniformes de inverno para Ceinfs

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) inicia nesta terça-feira (23) a entrega dos uniformes de inverno que irão atender 35.472 alunos matriculados do berçário até o 1º ano do Ensino Fundamental. Ao todo, a empresa Reverson Ferraz da Silva – ME, responsável pela produção dos uniformes, entregou 77 mil peças para os alunos do berçário e creche, o que inclui camiseta manga longa, jaqueta com capuz, calça comprida e meias com solado emborrachado, novidade dos uniformes deste ano.

Já para os alunos da Pré-Escola ao 1º ano do Ensino Fundamental, foram entregues 120 mil itens, que incluem calça comprida, jaqueta sem capuz, meias e camiseta manga longa.

As equipes da Semed, responsáveis pela distribuição dos uniformes, já estão montando os kits que serão distribuídos nas unidades escolares. A entrega terá início pelos 99 Ceinfs e no final da semana será a vez das 94 escolas receberem o material.

Devido a um atraso da empresa responsável pela produção das peças, ainda falta chegar um lote de 67 mil camisetas manga curta, que irão atender crianças do 2º ano a EJA (Educação de Jovens e Adultos). A secretaria já cobrou a empresa sobre a falta dos artigos e as peças serão enviadas nas próximas semanas.

A secretária municipal de Educação, Ilza Mateus, esteve no barracão da Semed na manhã desta segunda-feira para conferir as peças e ressaltou que a distribuição dos artigos de inverno que chegaram será concluída em uma semana. Ela destacou a qualidade das peças produzidas pela empresa, enfatizando o tecido que não desbota e a resistência do elástico das calças e bermudas já entregues.

As meias com solado emborrachado, que serão entregues às crianças da creche, também foram elogiadas pela secretária. “Elas parecem um sapatinho e oferecem mais segurança às crianças”, disse.

Ao todo, foram compradas 350 mil peças do uniforme escolar, que além das peças de inverno, também contam com bermudas, tênis e camisetas manga curta, que começaram a chegar nas escolas no dia 27 de março.

Os alunos dos Ceinfs até o 1º ano do Ensino Fundamental estão recebendo este ano duas camisetas (manga curta e manga longa), bermuda, meias, tênis, além de jaqueta e calça comprida.

Já os alunos do 2º ao 9º ano, além do EJA (Educação de Jovens e Adultos) irão receber camiseta de manga curta.

Uniformes antigos

A pedido do prefeito Marquinhos Trad, as equipes da Semed já entregaram os uniformes das gestões passadas, encontrados no depósito da Semed e que totalizaram 85 mil peças entre bermudas, camisetas, jaquetas, meias e tênis.

As peças foram levadas para escolas localizadas nos bairros mais carentes da Capital. Apesar de todas as peças de gestões passadas serem distribuídas, ficará uma parcela de uniformes novos no depósito para atender eventualidades, como a perda de alguma peça do uniforme pelo aluno e o aumento de estudantes na Reme, que já totaliza 101.011 alunos. As sobras serão entregues no próximo ano.