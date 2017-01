Prefeitura inicia pintura de faixa de pedestres em frente às escolas

Visando a segurança dos estudantes, no que diz respeito às travessias em frentes das escolas municiais, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), iniciou nesta sexta-feira (20) a sinalização da faixa de pedestre nos locais onde estão apagadas.

De acordo com o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, muitas escolas possuem as travessias elevadas e estão precisando somente do reforço na pintura da faixa. “Sabemos que a demanda é muito grande. Por isso, fizemos um cronograma de serviços para atender os locais com maior fluxo de veículos e com as faixas apagadas. Estes serviços serão estendidos para as escolas estaduais e particulares que necessitarem desses serviços”.

O diretor presidente da Agetran, Janine Bruno, explicou que durante o início das aulas algumas escolas terão a Campanha Voltas às Aulas. “Nossa equipe de educação para o trânsito juntamente com os agentes de trânsito, logo no início do ano letivo, farão a orientação aos motoristas quanto ao fluxo de veículos em frente às escolas”.