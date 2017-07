Prefeitura inicia processo contra enchentes na Capital

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese e a coordenadora de projetos especiais da prefeitura da Capital, Catiana Sabadin, deram início em Brasília ao processo para tentar emplacar um projeto que acabará com as enchentes em Campo Grande.

No Ministério do Planejamento, Marquinhos e a equipe pediram para que seja incluída, já em agosto, na Comissão de Financiamento Externo, uma autorização do município para garantir empréstimo de U$ 80 milhões.

O recurso, a ser solicitado ao Banco de Desenvolvimento da América Latina, será investido pela prefeitura em drenagem, objetivando acabar com os problemas de enchente na Capital. A prefeitura precisa da autorização da comissão para dar início ao projeto.

“O Marcelo de Paula (coordenador-geral da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministério do Planejamento) disse que que vão fazer o possível para que esta autorização entre na pauta da comissão já em agosto. Com esta autorização, podemos elaborar o projeto de financiamento. É um projeto feito em cima do Plano de Drenagem para resolver os problemas de enchente em Campo Grande”, explicou Catiana Sabadin.

A equipe da prefeitura de Campo Grande também se reuniu com representantes do Ministério das Cidades para obter mais informações sobre o novo programa do Governo Federal, o “Avançar Cidades”.

O novo programa contempla municípios com investimento em mobilidade urbana, abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais, resíduos sólidos, redução e controle de perdas, estudos e projetos, e nos planos municipais de saneamento básico.