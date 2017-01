Prefeitura iniciará recapeamentos

A Prefeitura de Campo Grande inicia na segunda quinzena de fevereiro o recapeamento de 12 quilômetros das vias que integram o futuro Corredor Sudoeste do Transporte Coletivo. Uma reunião com o Exército e a Caixa Econômica Federal na manhã desta sexta-feira (27) selou o convênio, que terá custo de R$ 24 milhões.

O Exército seguirá o cronograma assinado em agosto do ano passado, mas com expectativa de que o valor final da obra caia em função de adequações aprovadas durante a reunião. Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a reunião serviu para que o representante do Exército, coronel Marcelo Guedon, esclarecesse alguns pontos da planilha de custo, além de concordar com alguns itens que contribuirão para reduzir os chamados custos indiretos.

O valor estimado para instalação do canteiro de obras foi reduzido de R$ 1,6 milhão para R$ 1,2 milhão. Este valor já foi antecipado pela Prefeitura ano passado. Também ficou definido que serão abatidos do valor a ser pago pela Prefeitura toda a redução que for obtida com os fornecedores. Por exemplo: fixou-se um valor médio da tonelada do CBUQ um pouco acima do praticado no mercado atualmente. No processo de licitação (que o Exército vai promover), a disputa entre as empresas certamente vai baratear o preço final.

O acordo também prevê a redução do cronograma de execução da obra, que inicialmente era de 24 meses. Se isso acontecer, como consequência o custo do canteiro ficará mais barato, refletindo no valor final.

A obra

Serão recapeadas as ruas Guia Lopes; Brilhante; Marechal Deodoro (altura do terminal Aero Rancho) e toda extensão da Avenida Bandeirantes. Está prevista ainda a implantação 6,42 quilômetros de drenagem, além da construção das bases onde serão instaladas as estações de pré-embarque do corredor .

As intervenções integram o Projeto de Mobilidade Urbana, orçado em R$ 141 milhões, sendo R$ 110 milhões de um financiamento contratado junto a Caixa e mais R$ 31 milhões de contrapartida. O projeto prevê ainda criação de outros dois corredores do transporte coletivo, (sul e norte), construção de um viaduto na rotatória das avenidas Gury Marques e Interlagos, além de quatro novos terminais (Parati, Tiradentes, Cafezais e São Francisco) e a reforma do Terminal Morenão.