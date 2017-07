Prefeitura já tapou 200 mil buracos

Principal reclamação do campo-grandense, à frente inclusive de problemas como filas em postos de saúde ou aumento da violência urbana, os buracos nas ruas da capital parecem estar perto do fim. Tanto que a melhoria das vias da cidade é notória, principalmente na região central.

“Nós assumimos a Prefeitura num índice assustador de reclamações. Para se ter uma ideia, o pedido de tapa buracos e asfalto supera a saúde, a educação e a segurança pública, que sempre foram pontos nevrálgicos em administrações em nível nacional. O asfalto, principalmente o tapa buraco, tem sido uma das reivindicações mais solicitadas”, disse o prefeito em entrevista à rádio Capital FM no início de julho.

Segundo dados da prefeitura, em janeiro, a atual administração encontrou a malha viária da cidade com aproximadamente 250 mil buracos e com a manutenção sendo feita por seis equipes. Houve um esforço inicial que triplicou as frentes de serviço e desde maio, vem sendo mantida, em parceria com o Governo do Estado.

Há estimativa é de que quase 200 mil buracos já tenham sido fechados. A retomada de algumas frentes de obras do PAC-Pavimentação, prevista para agosto, vai contemplar o recapeamento de algumas ruas.

Recapeamento

Ainda conforme a prefeitura, boa parte do pavimento de Campo Grande tem mais de 30 anos está com seu tempo de vida útil comprometido. A solução é o recapeamento, um investimento mais caro que depende da captação de recursos. O tapa-buraco é a alternativa emergencial viável diante da situação financeira da Prefeitura.

Por conta disso e insatisfeito com a qualidade do asfalto, deteriorado com o tempo e com remendos necessários para a rede de esgoto, que intensificou os problemas, Marquinhos Trad procurou a diretoria da Águas Guariroba em busca de uma compensação ao transtorno causado à população.

A Águas, reconhecendo os problemas causados não só para o asfalto, mas também para a própria rede de esgoto, se comprometeu revitalizar o asfalto de 15 ruas de Campo Grande, totalizando investindo de R$ 7 milhões, para recuperar 22 quilômetros.

A revitalização asfáltica tem por objetivo evitar que infiltrações de água pelas trincas dos pavimentos adjacentes a essas faixas voltem a provocar problemas de afundamentos, buracos e trincamentos.

Em parceria com a Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), a concessionária de água mapeou locais onde , excepcionalmente, a solução é o recapeamento total da rua, identificando 15 vias para revitalização.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, explica que na operação serão aplicadas técnicas diferentes, com microrevestimento asfáltico. “No microrevestimento os buracos existentes são tapados e as imperfeições da pista são corrigidas. Em seguida é usada uma espécie de cola impermeabilizante e sobre o pavimento antigo há aplicação de material à base de pedra brita zero, pedrisco, pó de areia e massa asfáltica”, explicou.

A maior parte dos 22 quilômetros de pistas que passarão por esta manutenção já receberam o tapa-buraco neste ano. Esta técnica, de acordo com o secretário, previne o aparecimento de novos buracos e garante mais 15 anos de vida útil para o asfalto.

Ruas que receberão recapeamento:

– Padre João Crippa: Entre Afonso Pena e Mato Grosso

– Dom Aquino: Entre a Ernesto Geisel e Rua 25 de Dezembro

– Antônio Maria Coelho: Entre Ernesto Geisel e Rua 25 de Dezembro

– Mascarenhas de Moraes: Entre a Cel. Antonino e a Tamandaré

– Raul Pires Barbosa: Entre as ruas Ceará e Jeribá

– Santana: Entre a Zahran e a Rua do Cruzeiro

– Pontalina: Entre a Vitor Meireles e a Guaicurus

– Yokoama: Entre a Café Filho e Amélio Carvalho Baís

– Rodolfo José Pinho: Entre José Antônio e Zahran

– Rachid Neder: Entre a Ernesto Geisel e Dolor Ferreira de Andrade

– Senador Filinto Muller: Entre Manoel da Costa Lima e George Chaia

– Manoel Inácio de Souza: Entre Hermelita de Oliveira Gomes e Espírito Santo

– Pedro P. S. Oliveira: Entre Marginal Bálsamo e Marginal Lageado

– Amazonas: Entre a Salinas e Enoque Vieira de Almeida

– Antônio Moraes Ribeiro: Entre a Tamandaré e Januário Barbosa