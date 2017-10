Prefeitura lança concurso para população escolher prato típico da Capital

Com o intuito de identificar qual comida é a “cara” de Campo Grande, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultural e Turismo (Sectur), e entidades parceiras lançam no próximo dia 21 de outubro, a partir das 17 horas, o Concurso “Prato Típico”. No menu, três deliciosos pratos disputarão a preferência dos moradores: sobá, espetinho ou arroz carreteiro.

A votação ocorrerá somente pela internet e os primeiros votos poderão ser feitos no sábado mesmo, na Plataforma Cultural, local onde será montada uma estrutura com totens para que o público comece a escolher. Posterior ao lançamento, a população poderá deixar seu voto na página da Sectur e dos parceiros do projeto.

“O concurso nasceu da ideia de valorizar as comidas típicas que são feitas na cidade, visto que o segmento gastronômico é prioritário, conforme estabelece o Plano Municipal de Turismo. A comida diz muito sobre um povo, sobre a cultura local e regional. Por isso,decidimos juntos aos parceiros identificar qual o prato típico de Campo Grande”, disse a superintendente de Turismo da Sectur, Juliane Salvadori.

Após reuniões e estudos, a Sectur e as entidades chegaram a conclusão de que o ingrediente que não falta na mesa dos moradores é a carne bovina. Daí surgiram as três opções para disputar o concurso. Vale ressaltar que os pratos entram no concurso junto com acompanhamentos, sendo o arroz carreteiro com ovo frito e mandioca frita; espetinho com arroz branco, vinagrete e mandioca amarela e sobá com omelete em tirinhas e cebolinha.

De acordo com o regulamento do concurso, só será computado um voto por CPF e a votação será encerrada no dia 21 de janeiro de 2018. A apuração dos votos será feita por uma equipe formada por duas pessoas da Sectur, uma da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e três membros de uma comissão. O resultado do concurso será anunciado em até quinze dias após término da votação.

São parceiros do concurso o Serviço Nacional de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae/MS), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel/MS), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Associação da Feira Central e Turística de Campo Grande (Afecetur), Instituto Gastronômico das Américas (IGA), Centro de Educação Profissional Ezequiel Ferreira Lima (CEPEF), Universidade Ahanguera-Uniderp, Sindicato dos Nutricionistas (Sindinutri/MS), Comissão Sul-mato-grossense de Folclore, Instituto Paulo Machado, Associação dos Chefes de Campo Grande e Comer e Beber MS.