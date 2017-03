Prefeitura lança programa para cuidar da saúde dos servidores públicos

A saúde dos servidores municipais está dentro das prioridades da atual administração. Nesta quarta-feira (29), o prefeito Marquinhos Trad, acompanhado do diretor-presidente do IMPCG, Lauro Davi, lançou o Programa de Prevenção do Serviço e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais, com a presença do ônibus da Cassems, que funciona como consultório médico.

Durante o lançamento, o prefeito Marquinhos Trad destacou a importância da prevenção, tanto para saúde do servidor, quanto para o custo do tratamento. “Quando antecipamos na prevenção das doenças, o custo é menor e o paciente tem a cura mais rápida e não sofre com o tratamento. Nós vamos trabalhar para que os servidores municipais mantenham a saúde em dia”, disse o prefeito, que agradeceu a parceria com a Cassems e a iniciativa do diretor-presidente do IMPCG em promover a ação a favor dos servidores municipais.

O ônibus que ficou à disposição para atendimento dos servidores municipais tem 4,32 metros de altura e 14 metros de comprimento, dividido entre a sala de exames ginecológicos, sala de mamografia, consultório médico e centro para pequenas cirurgias.

Ele contará também com uma equipe de 12 profissionais, que participarão diretamente do atendimento, além de uma equipe com 70 pessoas cadastradas para dar suporte durante as viagens, em forma de rodízio. Empolgado como o projeto, o prefeito discutiu a possibilidade de estendê-lo para os bairros mais populosos.

Para o médico oncologista e coordenador do projeto piloto no Estado, Fabrício Colacino Silva, os pacientes precisam ter um diagnóstico precoce da doença, que dará ao portador mais de 90% de chances de cura. “Uma pessoa que está em um tratamento e descobriu o tumor em estado avançado precisa de R$ 100 mil para tratar a doença. Em contrapartida, quando a doença é descoberta no início, o gasto fica em torno de R$ 10 mil”, explica.

O diretor-presidente do IMPCG, Lauro Davi, também aposta na prevenção da saúde dos servidores municipais, que contribui para redução no número de internações. “Ao trabalharmos na prevenção, evitamos as internações e os casos graves de pacientes com diagnósticos avançados. Atender o servidor público, na saúde, é um dos compromissos do prefeito Marquinhos, e assim vamos trabalhar para que os servidores tenham saúde de qualidade. Afinal, nós trabalhamos com atendimento ao público e os mesmos merecem a atenção por parte dos servidores”, declarou.

O engenheiro de segurança no trabalho e diretor-presidente da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, Cleiton Franco, também ressaltou a importância dos cuidados com o servidor, que reflete no atendimento ao público. “Este projeto do IMPCG dá mais tranquilidade aos servidores e o funcionário com saúde boa rende mais no trabalho”, pontuou.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, que também é cardiologista e foi funcionário do IMPCG, também participou do evento. “Esta instituição faz parte da história de minha vida e fico satisfeito em volta e promover esta parceria com a Prefeitura. O Lauro Davi tem experiência acumulada no setor da administração hospitalar e tenho certeza que os servidores da Prefeitura serão bem atendidos e terão resultados mais consistentes na saúde”, apostou.

O servidor público Abel Teixeira avaliou como de excelência o lançamento dos serviços de assistência à saúde aos servidores municipais . “Poucas vezes nós vimos eventos como este, que são programados para cuidar da saúde dos servidores. Todos estão de parabéns pela organização deste trabalho”. O evento contou com a presença dos secretários municipais e servidores.