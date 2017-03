Prefeitura lançará primeira Escola Pública de Futebol

Com o objetivo de estimular a prática de esportes e melhorar a qualidade de vida de jovens e adolescentes, a Prefeitura Municipal de Campo Grande em parceria com o Banco Sicredi, lança segunda-feira (03), o projeto Escola Pública de Futebol. O projeto será executado pela Fundação Municipal de Esportes (FUNESP), e acontecerá nos parques e praças da Capital.

As oficinas acontecerão nos Parques Ayrton Senna, Jacques da Luz, Tarsila do Amaral, Sóter, Praças Elias Gadia, Belmar Fidalgo, Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha e Ginásio Guanandizão. Cada núcleo será composto por quatro turmas de 25 alunos, sendo duas no período matutino e duas no vespertino.

Futebol Feminino

Para o treinamento feminino, a Funesp disponibilizará turmas no Parque Ayrton Senna, nas quartas-feiras, das 8h às 10h e das 15h às 17h e no sábado das 8h às 10h. Outra turma será na Praça Elias Gadia, nas segundas e sextas-feiras, das 8h às 10h e das 15h às 17h.

Inscrições

As inscrições iniciam na segunda-feira (03), a partir das 14h, nos Parques da Capital. Para participar, os interessados devem se inscrever no local, junto à coordenação administrativa e é necessário apresentar o comprovante de matrícula no ensino regular dos jovens.