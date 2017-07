Prefeitura mantém cadastro reserva para contratação de médicos temporários

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), mantém abertas as inscrições para o processo seletivo simplificado de criação do cadastro reserva para a contratação temporária de médicos, a fim de reforçar o atendimento na rede pública municipal de saúde. A maior necessidade no momento é para médico ambulatorial 20h pediatra e ginecologista/obstetrícia.

A intenção é reforçar, através destas convocações, principalmente a rede de atenção básica, que compreende as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBSs), além de atender as unidades de atendimento 24 horas (UPAs e CRSs).

Os profissionais interessados devem acessar o site www.campogrande.ms.gov.br/convocacaomedica e realizar a inscrição. O Edital de Convocação para o Cadastro Reserva foi publicado no Diário Oficial (Diogrande) do dia 28 de junho de 2017.

Desde o início do ano foram convocados para atender nas unidades de saúde da Capital, 313 profissionais, entre concursados e contratados, para melhorar a qualidade de atendimento oferecida à população.