Prefeitura mantém mesmo contrato com Santa Casa, mas vai diminuir demanda

A Prefeitura de Campo Grande e a Santa Casa renovou nesta quinta-feira (6), o convênio com a manutenção do contrato e com os mesmos valores de repasse para a prestação de serviço do Hospital. Serão repassados R$20 milhões, que já são pagos mensalmente ao hospital, mas haverá redução da demanda ao hospital.

O município terá mais controle sobre a regulação dos atendimentos. Para atingir a redução que deve anular o déficit da instituição, a Prefeitura se incumbiu de regular a distribuição dos pacientes e destinar à Santa Casa apenas pacientes referenciados como urgência e emergência na média e alta complexidade.

Um posto de destinação dos pacientes deve ser instalado pela Prefeitura no Pronto Socorro com a finalidade de realizar o encaminhamento dos pacientes aos pontos de atendimento da Secretaria de Saúde.

Para o perfeito Marquinhos Trad (PSD) o acordo buscou garantir qualidade no atendimento a população. “Chegamos a um acordo e vamos trabalhar para reestruturar o nosso atendimento para não sobrecarregar também a Santa Casa e levar para lá somente aqueles pacientes que realmente não tenham condições de serem atendimentos nas nossas UPAS”, comentou o prefeito.

O secretário de Finanças, Pedro Pedrossian Neto, fez destacou a situação financeira do município. “Vemos que existe uma necessidade latente de investimento na saúde, mas a conta não fecha. Nós acumulamos somente neste mês de março um déficit de R$30 milhões. Precisamos readequar e achar maneiras de fazer mais com o mesmo”, pontuou.

Para o presidente da Santa Casa, Esacheu Nascimento, se realizado conforme o acordado, será possível equilibrar as finanças do hospital.“Com a baixa da demanda espontânea até o nível do déficit, nós poderemos trabalhar sem endividamento, levando a Santa Casa a concentrar esforços na medicina de sua aptidão, que é de alta complexidade”, explicou.