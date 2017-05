Prefeitura mobiliza sociedade para criar políticas à população das ruas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio de sua Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos e da Coordenadoria de Proteção à População de Rua e Políticas Anti-drogas, mobiliza a sociedade civil para a criação do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento das Políticas Públicas Voltadas para a População em Situação de Rua. O comitê tem como proposta acompanhar e monitorar as políticas públicas voltadas a população de rua e desenvolver projetos que possam contribuir no atendimento a esse público.

O comitê, que a principio é consultivo, terá sua composição por membros titulares e suplentes. As discussões de criação do comitê acontecem na sede da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, tendo como participantes o poder público, representado pela Subsecretaria Municipal de Defesa dos Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Fundação Social do Trabalho, Fundação Municipal de Esporte, Agência Municipal de Habitação, Guarda Municipal e Secretaria Municipal de Assistência Social.

Também participam do comitê representantes da UFMS e da sociedade civil organizada com as comunidades terapêuticas, Casas de Apoio e entidades filantrópicas. Como convidados, mas sem direito a voto, estão a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa e Ministério Público.

Integração entre poder público e sociedade

Para a coordenadora de Proteção à População de Rua e Políticas Antidrogas, Bárbara Rodrigues, o grande papel do comitê é essa integração entre poder público e a sociedade civil com o propósito de que os resultados das políticas públicas desenvolvidas sejam satisfatórios. Bárbara destaca que, desde 2009, os comitês estão regulamentados por lei, mas que apenas nesta gestão está sendo trabalhado em nossa cidade.