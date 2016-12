Prefeitura não faz repasse e funcionários do Hospital do Câncer ficam sem salários

O jogo de empurra entre os setores de saúde e a Prefeitura Municipal agora ganhou mais um capítulo. Funcionários da UTI do Hospital do Câncer estão sem receber os salários e o décimo terceiro devido ao atraso no repasse da Prefeitura. Com isso, a entidade enfrenta problemas com o atraso do repasse de verba da Prefeitura Municipal de Campo Grande. A dívida da Prefeitura com o hospital atinge R$1,8 milhões.

De acordo com nota da assessoria de imprensa da administração municipal, o repasse não foi realizado ainda, pois a Prefeitura não recebeu os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), que fornece o pagamento de hospitais e clínicas privadas que atendem pelo SUS. O pagamento deveria ter acontecido entre os dias 8 e 12 deste mês.

Segundo funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos e administrativos estão com os salários atrasados. Segundo eles, que pedem para não ser identificados, um comunicado pedindo paciência foi enviado para todos.

"O Hospital de Câncer não repassou a verba estipulada em contrato junto à nossa gestão! Medidas cabíveis estão sendo tomadas para a devida regularização em folha. Pedimos novamente, que aguardemos esta semana para uma resolução. Há contratempos e particularidades no meio trabalhista, que não esperamos, mas estamos sujeitos”, explica o comunicado.

A mensagem teria sido emitida pela empresa responsável pela administração da UTI. Segundo os responsáveis, a empresa está em busca de normalizar a questão. “Espero realmente que possamos passar por esse momento frágil juntos, pois sei do intuito maior que é dar continuidade eficaz na assistência”, afirmam os responsáveis.

O diretor do Hospital foi procurado e segundo ele, o repasse na prefeitura atrasou tudo. Já a FNS, em nota, afirmou que o atraso se deve a problemas de ordem orçamentária. “o Congresso Nacional aprovou a suplementação orçamentária necessária na última quinta-feira (15.12). O texto segue para sanção presidencial e devida publicação. A partir desta publicação, o Fundo Nacional de Saúde está preparado para começar os pagamentos, chegando os recursos nos municípios ao longo da próxima semana”.

A prefeitura recebe o valor mensalmente e esta seria a última parcela de 2016. O repasse de parcela do teto de Média e Alta Complexidade do Fundo Nacional de Saúde soma um montante de, em média, R$ 22.900.000,00 por mês.