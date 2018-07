Prefeitura oferece aula gratuita de judô durante as férias escolares

Diversão, esporte e disciplina, tudo junto em uma mesma atividade. É o que aguarda crianças e adolescentes a partir de 5 anos nas oficinas de Judô nesse período de férias escolares. As oficinas são oferecidas pela prefeitura de Campo Grande e acontecem, gratuitamente, no Parque Ecológico do Sóter, Centro Olímpico da Vila Nasser e no Centro de Treinamento Esportivo (Cemte).

Segundo o professor de judô, Jhonny José Ajala Carvalho, a modalidade é um esporte que prima pela formação da educação, respeito e disciplina, e por isso os pais tem colocado seus filhos para a prática, como forma de complementação na educação familiar.

“O ideal é partir dos cinco anos, quando a criança está com a formação corporal mais equilibrada e desenvolvida para atividades motoras, o judô para crianças deve ter atividades divertidas e alegres, onde sintam prazer em pratica-las”, disse.

“Durante as férias escolares, crianças e adolescentes estão convidados a aproveitar esse tempo para praticar mais atividades físicas, contando com profissionais capacitados em diversas regiões da Capital. Além do judô também são oferecidas oficinas de futebol, tênis, beach tennis, entre outras”, destacou o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo terra.

Atualmente a oficina de judô conta com três locais para o atendimento de crianças de 5 a 12 anos. As inscrições podem ser feitas nos parques e nos horários das atividades.

Programação

Nasser: terça e quinta

8h30 às 9h30

17h30 às 19h30

Sóter: terça e quinta

15h às 17h

Cemte: segunda e sexta

8h às 10h

16h às 18h