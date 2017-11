Áudio: prefeitura paga salários dia 7 e não definiu data de décimo terceiro

A Prefeitura Municipal de Campo Grande deve pagar o salário dos servidores municipais no dia 7 de dezembro. Atualmente, trabalham na prefeitura da Capital 23.616 servidores, mas a folha ainda contempla 4.600 servidores aposentados e 776 pensionistas.

O valor da folha de pagamento de outubro é em torno de R$ 105 milhões.

Décimo terceiro

Para garantir o pagamento do 13º salário dos servidores municipais, a prefeitura anunciou em julho deste ano que faria a venda da folha de pagamento. Foi publicada no diário oficial da Capital da última quinta-feira (22), a reabertura do processo de licitação presencial para a venda da folha.

Em conversa com o JD1 Notícias, ecretário da Sefin (Secretária Municipal de finanças e Planejamento), Pedro Pedrossian Neto alertou para informações equivocadas que estariam sendo divulgas. De acordo com o secretário está circulando a informação de que o 13º dos servidores será pago de forma integral no dia 7 de dezembro e isso não é verdade.

Ele explica que o dinheiro da venda da folha ao banco será usado integralmente para o pagamento do 13º e que a venda da folha será feita dia 6, com pagamento à prefeitura um dia depois, mas isso não é uma garantia de que os servidores receberão dia 7 de forma integral.

“Primeiro nós precisamos saber qual o valor que iremos arrecadar com a venda da folha. Com isso em mãos podemos fazer um planejamento e saberemos que vamos conseguir pagar tudo de uma vez só, se será pago no dia 20. É cedo ainda para dizer isso”, explica o secretário.

Ouça a entrrevista realizada com o secretário Pedro Pedrossian Neto :