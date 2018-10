A prefeitura de Campo Grande deposita nesta terça-feira (2), segundo dia útil de outubro, o salário dos cerca de 23 mil servidores municipais ativos, inativos, com conta no Banco Bradesco, ou com portabilidade. O pagamento do município é referente ao mês de setembro está em torno de R$ 130 milhões.

O dinheiro estará disponível para saque na quarta-feira (3).