Prefeitura presta contas do 1º quadrimestre em Audiência Pública

Em Audiência Pública na Câmara Municipal de Campo Grande nesta quarta-feira (31), às 9 horas, a Prefeitura de Campo Grande fará a prestação de contas referente ao 1º quadrimestre.

Na reunião, a Prefeitura fará a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2017, conforme estabelece o Regimento Interno da Casa de Leis e a Lei de Responsabilidade Fiscal.

A Audiência está sendo convocada pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, composta pelos vereadores Eduardo Romero (presidente), João César Matogrosso (vice), Júnior Longo, Betinho e Dharleng Campos.

Reequilibrando contas

Para reequilibrar finanças, reduzir custos, aumentar a eficiência na aplicação de recursos e a capacidade de arrecadação, a prefeitura anunciou três decretos para ajustes na última semana.

“O decreto que estamos emitindo tem o objetivo de dar segurança ao funcionalismo e à população para garantir o pagamento dos salários em dia, melhorar a prestação de serviços e manter os investimentos fundamentais para avançar e se desenvolver. Tenho certeza que vamos superar as dificuldades e sair melhor do que entramos. Vamos seguir em frente, mantendo o diálogo, o bom senso, as parcerias estratégicas e o otimismo”, declarou o prefeito.

A expectativa é de que todas as medidas adotadas resultem em uma economia de R$ 10 milhões mensais nas despesas da prefeitura.