Prefeitura promove ações de prevenção e cuidado com a saúde do homem

Durante todo o mês, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforça os cuidados com a saúde do homem em celebração ao Novembro Azul, com ações nas 67 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSFs). A campanha tem o objetivo principal de combater o câncer de próstata, por meio do incentivo à realização periódica dos exames em busca de diagnóstico precoce. O câncer de próstata é a causa de 15,4% do total de óbitos por neoplasias em homens, seguido de câncer nos pulmões e brônquios (15%), no ano de 2016, em Campo Grande.

As unidades ofertam serviços de prevenção e promoção à saúde integral do homem, com agendamento de consultas médicas e de enfermagem, atendimento odontológico, atendimento no pré-natal do parceiro, ações de saúde em locais de grande concentração de homens, como empresas e canteiros de obras e ações educativas que incluem: palestras sobre o tabagismo; prevenção à tuberculose e à violência; uso de álcool e drogas; oferta de atendimento em horário estendido voltado para a população masculina; aferição de pressão; vacinação; ofertas de exames e realização de testagem para HIV, sífilis e hepatites B e C.

Para a prevenção do câncer de próstata pode ser realizado o exame de PSA (antígeno prostático específico), para a detecção, controle e, caso necessário, o encaminhamento aos serviços de referencia, para confirmação do diagnóstico e tratamento.

O PSA avalia a quantidade da proteína pela próstata e geralmente quando a doença atinge essas glândulas esses níveis são aumentados. Cerca de 20% dos pacientes têm o câncer diagnosticado apenas com o exame do toque retal, que avalia o tamanho, a forma e a textura da próstata, o que permite detectar a presença de nódulos.

Os exames estão disponíveis na rede pública de saúde durante todo o ano. Para receber atendimento gratuito é necessário buscar a unidade de saúde mais próxima da sua residência.

Levantamento

No primeiro semestre de 2017, o câncer de próstata foi a causa de óbito de 21 homens, enquanto que no ano anterior todo morreram 82. Em 2015, foram 79, segundo dados da Coordenadoria de Estatísticas Vitais (CEVITAL) da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande.

Os homens com mais de 65 anos são os que mais morreram deste tipo de câncer em 2016. Foram 74, enquanto que sete tinha de 55 a 64, e um entre 35 e 44 anos.

Câncer de próstata

O câncer de próstata evolui lentamente, sendo assim, os sintomas são percebidos quando a doença já está em estágio avançado, dificultando o tratamento. Os principais sintomas desse tipo de câncer é a diminuição do jato de urina, dificuldades em urinar e uma mudança na frequência urinária, que aumenta.

Uma alimentação saudável, rica em verduras, vitaminas e cereais, é uma das formas de prevenir a doença. Além disso, é importante evitar gorduras de origem animal e alimentar-se excessivamente de carne. Não fumar, beber moderadamente e realizar atividades físicas também podem ajudar a diminuir os riscos de apresentar a doença.

Confira o cronograma de ações nas unidades básicas de saúde (UBS/UBSF):