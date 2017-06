Prefeitura prorroga inscrições para projetos culturais

As inscrições para projetos culturais receberem recursos financeiros do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) e do Programa Municipal de Fomento ao Teatro (Fomteatro) foram prorrogadas para o dia 30 de junho. A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), informou a alteração da data, bem como a de outros itens no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), desta quarta-feira (14).

Na nova publicação, inclusive, o Poder Executivo esclarece que servidores públicos municipais, membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais e respectivos parentes, não poderão participar da proposta dos editais.

Podem participar do FMIC projetos culturais ligados à música, artes visuais, cinema, fotografia, literatura, artesanato, pesquisas, artes cênicas (circo, dança e ópera), documentação, patrimônio cultural material ou imaterial, preservação e restauração do patrimônio histórico, artístico, cultural e arquitetônico.

A Prefeitura disponibilizou recursos financeiros na ordem de R$ 3.200.000.000,00 (três milhões e duzentos mil reais) para contemplar as atividades selecionadas neste edital.

Quanto ao FOMTEATRO, o Executivo reservou a quantia de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) para projetos referentes ao Teatro. Os dois editais contam com 15 etapas cada um.

Interessados em participar podem ter acesso às regras do certame, anexos e fichas de inscrições na página da Sectur na internet.