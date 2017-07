Prefeitura publica terceira lista de convocados para ensino infantil da Capital

A edição do Diogrande publicado nesta quinta-feira (13) relaciona os nomes de mais de 600 selecionados e convocados para trabalhar no sistema de educação da Reme (Rede Municipal de Educação), de Campo Grande. Os concursados atuarão em cerca de 100 CEINFS (Centro der Educação Infantil).

Os convocados classificados do 1201° ao 1421° devem comparecer na próxima segunda-feira (17) ás 8h no Cefor (Centro de Formação da Secretaria Municipal de Educação), localizado no prédio da Semed (Secretaria Municipal de Educação), na Rua Onicieto Severo Monteiro, 460, Vila Margarida.

Já os classificados do 1422º ao 1642º também devem comparecer ao Cefor às 14h do mesmo dia. Os candidatos serão informados sobre documentação necessária para ser entregue a instituição para o preenchimento e efetivação das vagas. Os outros candidatos que porem selecionados na primeira e segunda edição de convocação devem comparecer ao Cefor hoje e amanhã, com toda documentação solicitada.

O local de trabalho dos convocados será definido de acordo com a precisão de cada unidade da rede de educação. Os profissionais irão atuar nos cargos de docentes em sala de aula, quanto em atividades externas auxiliando nas áreas educativas.

Ainda segundo o edital, o salário é de R$1,2 mil, com carga horária de 40 horas semanais. Além disso, o contrato com cada profissional é de validade de um ano.