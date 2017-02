Prefeitura quer licitar empresas para cuidar de cada região da cidade

O prefeito Marquinhos Trad disse nesta terça-feira (14), durante visita aos bairros que compõem o Grande Universitário, que pretende contratar uma empresa para fazer uma manutenção geral em cada região da cidade. A empresa será incumbida ainda de fazer um mapeamento dos locais onde há bocas de lobo, poços de visitas e tubulações.

Durante a visita aos bairros Jardim dos Perdizes, Santo Eugênio, Recanto dos Rouxinóis, Nashville e Cohab, o prefeito Marquinhos Trad constatou diversos problemas. Ruas esburacadas, bocas de lobos sujas, poços de visitas sem tampas, ou mais baixos que a altura do asfalto, obras inacabadas, terrenos baldios sujos e até o inicio de uma voçoroca.

Marquinhos andou pelos bairros junto com o vereador Ayrton Araujo e com o deputado estadual Cabo Almi, que são da região, e além de constatar os problemas citados ouviu a população.

A aposentada Maria Leandro da Silva, que há 38 anos mora no Universitário, disse estar esperançosa em ver um prefeito passar por ali. “O primeiro que passa aqui é o senhor. Prefeito me conta disso aqui, não carece fazer o posto, mas acaba com esse mato pelo amor de Deus. Aqui tem tudo quanto é bicho”, reclamou da obra parada de UBSF, que fica na rua Querubina Garcia Nogueira.

Marquinhos prometeu limpar o local, assim como todas as regiões da cidade. Para isso, disse que irá regionalizar o serviço. “Primeiro precisa limpar isso daqui. Tem que fazer tudo. E para isso vamos regionalizar a manutenção”, explicou o prefeito.

O secretário adjunto da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Ariel Serra, complementou que será necessário contratar uma empresa para cada região da cidade. “Eles vão limpar, fazer o cadastro da rede, porque nós não temos o cadastro. Você não sabe onde tem uma boca de lobo. Não sabe onde está a tubulação”, pontuou.

Quanto às obras paradas, Marquinhos lembrou que precisa ponderar as prioridades. E neste momento, busca recursos para finalizar a Avenida Ernesto Geisel. “Estou buscando recuperar os recursos, que perderam todos os prazos”, salientou.

Já sobre a voçoroca que está se formando na Rua Ênio Cunha, o prefeito Marquinhos Trad encaminhou com o secretário adjunto da Sisep, Ariel Serra, para fazer os levantamentos necessários do que precisará ser feito para conter a erosão.