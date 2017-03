Com apresentações culturais e homenagens, a Prefeitura de Campo Grande realizada na manhã terça-feira (21), na Praça Ary Coelho, um ato de resistência em alusão ao Dia Internacional de luta pela eliminação da discriminação racial.

A data de 21 de março foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) como o dia de luta pela eliminação da discriminação racial em memória ao massacre de Sharpeville, ocorrido em Joanesburgo na África do Sul em 1960, durante o regime do Apartheid. Cerca de 20 mil pessoas protestaram contra a Lei do Passe, que obrigava a população negra a portar um cartão que continha os locais por onde podia circular. No ato, foram mortas 69 pessoas e quase 200 ficaram feridas.

As novas tecnologias de informação fizeram com que um universo grande de pessoas passassem a ter voz e a serem vistas, essas facilidade também facilitaram a propagação de atitudes discriminatórias e racistas. O ato na Praça Ary Coelho, visa fazer com que um número maior de pessoas perceba a importância de combater a discriminação racial.

Na programação está prevista apresentações do projeto social Curumim Pé de Ouro, dos músicos Karol Castanha e Simona, além de grupos de capoeira. O encerramento está previsto para as 12 horas.