Prefeitura realiza terceiro sorteio do

O prefeito também entrega os prêmios aos ganhadores do segundo sorteio

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), participa do terceiro sorteio do concurso "IPTU Dá Prêmios" na manhã desta terça-feira (24). Marquinhos também entrega os prêmios aos ganhadores do segundo sorteio, que aconteceu em agosto de ano.

O sorteio acontece na Central de Atendimento ao Cidadão, na rua Rua Cândido Mariano, 2.655, às 10h.

IPTU Dá Prêmios

O programa tem como objetivo a distribuição de prêmios aos contribuintes mediante sorteios. Pode participar toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial que receber a conta do IPTU 2017 na cor azul, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

Já se o contribuinte estiver com a conta do IPTU 2017 na cor amarela, deverá regularizar, até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em Dívida Ativa. A partir daí, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal deverá preencher o cupom, depositando-o na urna própria.