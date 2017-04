Prefeitura reativa programa comunidade viva e reaproxima população da gestão pública

O Programa Comunidade Viva que tem como finalidade promover uma gestão municipal democrática, eficiente e com participação dos presidentes dos conselhos regionais, associação de moradores e da população foi reativado na sexta-feira (7). A volta do programa foi comemorada pelos líderes comunitários.

Para o presidente do Conselho Regional do Prosa, Elias Santana, a volta do programa vai reanimar os lideres comunitários que já não viam objetivo em lutar por melhorias, já que o poder público não tinha respostas para as demandas.

“A desativação do programa Comunidade Viva desmotivou a liderança comunitária. Muitas comunidades ficaram inativas. Porque sem resposta, o líder desanimou. Ele trazia as demandas e não tinha solução. Não tinha o que dizer para a comunidade. Nós trazíamos as demandas e nada. Nos não tínhamos mais um canal direto com a gestão publica”, afirmou.

Ele explica que o programa diminui o caminho entre comunidade e gestão pública. “A ponte é muito menor. Com o programa nós temos respaldo do que há na nossa região, o que pode ser feito. Antes, por exemplo, vinha até especificado o que haveria de crescimento na região. Era possível fazer um planejamento direto”, explicou.

Quem também comemora a volta do programa é o presidente do Conselho Regional do Imbirussú, Miguel Benedito Gileno. Para ele a importância do programa está no fato de poder haver um melhor planejamento do que precisa cada região. “O programa é importante para toda a Campo grande. É um programa espetacular. Bem programado, bem elaborada as questões de planejamento. Quando funcionava era uma beleza”, afirmou.

E é exatamente isso que consiste o Programa Comunidade Viva. Otimizando a participação da comunidade na gestão pública, o projeto consegue fortalecer o Sistema Municipal de Planejamento (SMP).

Para o prefeito Marquinhos Trad, a importância do projeto está na participação de todos na construção de uma cidade melhor. “Uma cidade não pertence a um gestor, uma cidade pertence a todos vocês. Ninguém faz nada sozinho. Se a administração for bem, a cidade de vocês vai bem e ganha todos nós”, frisou o prefeito.

O Programa é de responsabilidade da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), juntamente com os demais órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, por meio da Rede Viva, cuja finalidade é atender as demandas da comunidade.

A gestão democrática municipal é uma das principais metas deste governo, visando a elevação da qualidade de vida e a criação de novas oportunidades para a população, com efetiva participação da comunidade.

A diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues, pontuou que o Programa Comunidade Viva tem o compromisso da aproximação do poder público com as comunidades das sete regiões da Capital.

“Cada região possui um conselho, que é responsável por dialogar com as Associações de Moradores, Clube de Mães, Conselhos de Classe e Associação de Pais e Mestres e juntos irão ouvir os anseios das comunidades, trazerem até a prefeitura as reivindicações, que por sua vez serão encaminhadas para as secretarias, autarquias para as devidas soluções”, explicou.

Sobre o Programa

O programa é preconizado pela Lei n. 10.257, de 10 de julho de 2001 – Estatuto da Cidade – e, a Lei Complementar n. 94, de 6 de outubro de 2006, que institui a Política de Desenvolvimento, e o Plano Diretor de Campo Grande, valorizando a atuação dos conselhos regionais e fomentando iniciativas para a efetivação dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU).