Prefeitura recebe carreta do Hospital do Câncer nos dias 30 e 31 de maio

A prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Mulher – Semu, em parceria com o Hospital do Câncer de Barretos, realizará nos dias 30 e 31 de maio, das 7h às 17h, os exames preventivos de Papanicolau e Mamografia, gratuitamente, para mulheres que fizeram o agendamento prévio, na primeira quinzena de maio.

Os exames, destinados, principalmente, para atender mulheres com idade entre 25 e 69 anos, que trabalham ou residem na região central da cidade, serão realizados no interior da carreta do Hospital de Câncer de Barretos, que estará estacionada na Subsecretaria realizando o atendimento.

A ação tem por finalidade facilitar o acesso às mulheres que trabalham em período integral e, na maioria das vezes, não conseguem realizar o exame por falta de disponibilidade de horário.

Visa ainda alertar para a importância da prevenção e chamar a atenção para o fato de que o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero e o de mama amplia as chances de cura, quando descobertos no início.

Durante todo o período de atendimento serão oferecidos brindes e realizados sorteios para as mulheres que farão os exames.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3383-7043.