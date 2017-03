Prefeitura irá recapear 2,2 km da Euler de Azevedo

A Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) está redefinindo o projeto de Pavimentação e Qualificação das Vias Urbanas da região do Alto do São Francisco para inserir o recapeamento de 2,2 quilômetros da Avenida Euler de Azevedo, entre as rotatórias da Avenida Tamandaré e Rua Presidente Vargas.

A expectativa é de que ultrapassada a fase de ajustes técnicos e reprogramação junto à Caixa Econômica Federal, em no máximo 90 dias o serviço comece a ser executado.

O trecho em duas pistas é um eixo viário importante de ligação entre diferentes regiões urbanas da cidade, acesso à MS-80, ao braço do macroanel rodoviário que leva a BR-262 e a BR-163 (saída para Cuiabá), ainda não concluído. Está em andamento a obra executada pelo Governo do Estado de a duplicação do prolongamento da Euler de Azevedo, a partir da rotatória com Presidente Vargas, que está no planejamento de recapeamento da Prefeitura.

As obras no Alto do São Francisco começaram em 2014, com previsão de serem investidos R$ 22,2 milhões. A região abrange ainda os bairros Parque dos Laranjais, Nossa Senhora das Graças, Jardim Fluminense, Jardim Veneza, Vila Nilza, Jardim das Acácias e Jardim Paquetá. A maior parte da pavimentação prevista já está pronta (19 quilômetros dos 21,78 previstos).

A empreiteira trabalha na construção das calçadas e ainda há por fazer os 9,93 quilômetros previstos de recapeamento. Além da Euler de Azevedo ( 4,4 quilômetros somando as duas pistas), está programado o recapeamento das ruas Miguel Vieira, Cerejeiras e Joaquim Lacerda.

PAC Pavimentação

O Alto do São Francisco é uma das 22 regiões da cidade que serão beneficiadas com obras de pavimentação e drenagem financiadas com um empréstimo de R$ 311,7 milhões que a Prefeitura contratou junto à Caixa Econômica Federal. O Programa de Pavimentação e Qualificação de Vias Urbanas prevê 200 quilômetros de asfalto e mais 100 quilômetros de recapeamento. Até agora só 24,06% das obras previstas foram executadas.

A Prefeitura planeja iniciar nos próximos 30 dias a primeira etapa da pavimentação do Bairro Nova Lima e está apenas na dependência de revisão do projeto de drenagem. Negocia também a permuta de uma área nos altos da Avenida Afonso Pena onde será construído um piscinão, para retomar e concluir as etapas na etapa C da Mata do Jacinto (Vila Nascente), onde falta investir R$ 10 milhões em obras de drenagem e pavimentação. Será preciso ainda licitar a pavimentação dos bairros Vila Nasser, Santa Luzia, Nova Campo Grande, Oscar Salazar e Jardim Anache.