Prefeitura retoma Funsat Itinerante e chega a três bairros nesta semana

A Fundação Social do Trabalho (FUNSAT) inicia nesta quarta-feira (8) o Programa Funsat Itinerante-2017. O programa tem por objetivo garantir acesso às ações do sistema público de emprego à população mais afastada da região central da cidade ou que, pelo nível de fragilidade econômica ou de informação, não alcancem os serviços.

“A Funsat Itinerante inicia seu calendário de 2017 primando por oferecer a todo e qualquer cidadão os serviços gratuitos de intermediação de empregos, com agilidade e comodidade”, destacou Cleiton Franco, diretor-presidente da Funsat.

Serão oferecidos os serviços de cadastro de trabalhadores; encaminhamento a vagas disponíveis; orientação sobre a emissão da Carteira de Trabalho e sobre a habilitação do seguro desemprego, além de informações sobre os demais serviços realizados na Funsat.

A Funsat Itinerante funcionará as quartas, quintas e sextas-feiras, no período da manhã, das 8h às 11h30min em locais previamente agendados e divulgados, podendo, excepcionalmente, funcionar em dias não úteis. Veja abaixo o calendário com a relação dos bairros em que o programa chega nesta semana:

Programação

Quarta-feira, 8 de fevereiro - Cecapro Parque do Sol – Rua Evelina Figueiredo Selingardi, 1440 – Bairro Parque do Sol

Quinta-feira, 9 de fevereiro - Centro Comunitário Coophatrabalho – Avenida Florestal, 847 – Bairro Coophatrabalho

Sexta-feira, 10 de fevereiro - Cras Vila Nasser – Rua Januário Barbosa, 366 – Birro Vila Nasser