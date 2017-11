Prefeitura seleciona atrações artísticas para participarem da Cidade do Natal

A Prefeitura Municipal de Campo Grande lançou na quarta-feira (1º) três editais de contratação para o projeto Cidade do Natal 2017, que ocorrerá nos altos da Avenida Afonso Pena, neste fim de ano.

Todos eles estão publicados na edição extra do Diogrande, nº 5.046 de quarta-feira. Interessados nos três concursos precisam realizar a inscrição até o dia 16 de novembro.

O edital de número 24/2017 selecionará artistas das linguagens de música acústica, teatro e dança com o cachê no valor de R$ 1.000. Serão escolhidas 15 atrações das categorias, respeitando o conceito do projeto. As apresentações terão uma hora de duração e serão iniciadas em oito de dezembro com término previsto para seis de janeiro de 2018.

Quanto ao edital número 25/2017, a Sectur selecionará escola de samba para levar animação carnavalesca à Cidade do Natal. A agremiação deve estar composta com bateria e passista e receberá o valor de R$ 3.500 para se apresentar no dia 31 de dezembro das 21 horas às 22 horas. Apenas uma escola de samba será selecionada.

Por último, por meio do edital 26/2017, serão escolhidas 13 atrações musicais com banda. Instrumentistas, cantores solo, dupla ou grupo com banda disputarão o cachê de R$ 2.500. A apresentação será de 90 minutos. Os gêneros e estilos musicais selecionados serão de MPB, rock-pop, samba de raiz, chorinho, sertanejo de raiz e música instrumental (erudito, blues ou jazz).

Este ano o projeto Cidade do Natal tem como objetivo promover o desenvolvimento social, cultural e econômico por meio de atividades culturais e de lazer, além de dar oportunidade à comercialização de trabalhos manuais, artesanato e comidas típicas ao som de shows, mostra de dança e teatro com artistas locais.