Prefeitura solicita licença ambiental para implantação de ecopontos

Serão mais quatro ecopontos construídos em Campo Grande neste ano. A prefeitura abriu nesta terça-feira (29), o edital de requerimento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), solicitando a licença para as atividades de coleta e descarte consciente do lixo reciclável.

Conforme o Diário Oficial do município, os pontos serão implantados na rua dos Topógrafos esquina com rua Cururu, bairro Centro Oeste; rua Piraputanga, bairro Noroeste; rua Galdino Afonso Vilela, no Nova Lima; e avenida Roseira com Carmem Bazano Pedra, no bairro União.

O edital pediu o requerimento para Semadur pedindo a licença ambiental para então o descarte de materiais inservíveis, como móveis, eletrodomésticos, recicláveis, além de galhos e sobras de podas de árvores.

O primeiro ecoponto que já está em funcionamento há três meses é o do bairro Zé Pereira – região sul da capital. O local recebe diariamente cerca de uma tonelada de material. Cada pessoa cadastrada pode descartar um metro cúbico de lixo.