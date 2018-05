Prefeitura suspende caminhões de coleta de lixo por falta de combustível

A prefeitura de Três Lagoas suspendeu parte da frota de caminhões da coleta seletiva do lixo por falta de combustível, ocasionada pelos protestos nas estradas federais do país.

Segundo a prefeitura do município divulgou em nota, a partir deste sábado (26), o serviço sofreu alterações pela falta do combustível. Com isso a coleta do lixo será reduzida em alguns bairros.

Ainda conforme o site JP News, nesta sexta-feira a Secretaria Municipal de Saúde informou que estão temporariamente suspensos os serviços de transporte e remoção de pacientes, devido à contenção de combustíveis que a administração municipal realiza em razão da greve nacional dos caminhoneiros.