Prefeitura suspende licitação para compra de iluminação de LED

Abertura do pregão estava previsto para sexta-feira (18)

A prefeitura publicou nesta quinta-feira (17) no Diário Oficial do Município a suspensão da licitação para compras de luminárias de LED. O aviso público não esclarece o motivo do cancelamento.

A abertura de recebimento das propostas estava prevista para começar nesta sexta-feira (18) a partir das 8h com término às 8h45, para que no mesmo dia iniciasse a sessão de disputa de menores preços.

O número de lâmpadas LED não chegou a ser divulgado, porém segundo o edital do pregão eletrônico o valor estimado de cota seria no total de R$35 milhões, estando estimado par o consumo anual da iluminação pública reformada.