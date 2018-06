Prefeitura tem oportunidades de emprego com salários de R$ 1,2 mil

A Prefeitura de Campo Grande, por meio das secretarias municipais de Gestão e de Saúde, publicou nesta quinta-feira (21) o Edital n. 05/2018-01, que prevê a abertura do período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação, por tempo determinado, de profissionais interessados em atuar na função de Facilitador Social – Processo Terapêutico com Crochê, para atender convênio firmado com o Ministério da Saúde, com recursos oriundos do Governo Federal, objetivando preservar e assegurar a prestação de serviços públicos à população no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo Grande, de acordo com as normas, regras e condições constantes no Edital.

São duas vagas para candidatos com Ensino Médio Completo e experiência na função de Facilitador Social, com salário de R$ 1.200,00.

Os candidatos poderão inscrever-se exclusivamente através do site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo, no período das 10 horas do dia 21 de junho às 16 horas do dia 22 de junho de 2018, observado o horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Os candidatos classificados serão convocados para contratação pelo Município de Campo Grande, para exercício na Secretaria Municipal de Saúde, por um período de seis meses, na forma dos artigos 292 e 293, da Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011.

Quem tiver interesse em conferir o edital n. 05/2018-01 na íntegra poderá acessá-lo na edição 5.270 do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande, que está disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande