Prefeitura terá ações para conscientizar população sobre direitos da pessoa idosa

No dia 28 de outubro haverá um grandioso baile, que vai reunir as pessoas idosas assistidas por todos os Centros de Convivência do Idoso da prefeitura

Estudos apontam o grande crescimento da pessoa idosa no País e, neste sentido, a atual gestão municipal criou em 2017 a Coordenadoria de Defesa dos Direitos do Idoso, a fim de assegurar os direitos desse público. Neste contexto, no mês de outubro, quando as atenções estão voltadas para a pessoa idosa, a prefeitura lança a abertura da programação da Ação “Campo Grande pelos direitos do Idoso”.

O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro, data que marca a promulgação do Estatuto do Idoso, que define que a pessoa atinge essa condição aos 60 anos de idade.

A cerimônia de abertura aconteceu nesta manhã (4), no Centro de Convivência do Idoso (CCI) Edmundo Scheuneman, no Piratininga, que atualmente atende 280 idosos, e contou com a participação da vice-prefeita Adriane Lopes e secretários municipais.

A Coordenadoria, vinculada a Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos, subordinada à Secretaria Municipal de Governo (Segov), organizou diversas atividades, que incluem blitzes educativas, palestras, panfletagem e um baile.

Em seu discurso, Adriane Lopes destacou a preocupação da gestão com o público da terceira idade. “A garantia dos direitos da pessoa idosa era uma das prioridades em nosso plano de governo e a criação da coordenadoria em defesa desse público foi o primeiro passo. Essa geração merece maior respeito da sociedade pela contribuição na construção da nossa história e tem na administração municipal o empenho para fazer com que as políticas públicas cheguem até eles”, ressaltou a vice-prefeita.

O secretário municipal de Assistência Social, José Mário Antunes da Silva, falou da preocupação de todas as secretarias em planejar as políticas públicas da pessoa idosa para os próximos 20 anos. “As estatísticas mostram que a população idosa em Campo Grande aumentará muito nos próximos 15/20 anos e é agora que precisamos preparar as ações e fazer um planejamento responsável para que essas pessoas tenham qualidade de vida e sejam assistidas com dignidade pelo poder público. Estamos convencidos de que esse é o caminho”, ponderou o titular da SAS.

O subsecretário de Defesa dos Direitos Humanos, Ademar Vieira Junior, lembra que o direito do idoso precisa ser respeitado todos os dias e não apenas nas datas que fazem referência a esse público.

“Vamos até os terminais para lembrar às pessoas que o assento preferencial é direito adquirido da pessoa idosa. Quando ele entra no ônibus ele não deveria ter que pedir para sentar, mas o cidadão deve de imediato oferecer o assento, isso é assegurado em Lei, mas infelizmente existe o desconhecimento por parte tanto da população, quanto do próprio idoso. Esse é apenas um exemplo para dizer que o respeito a pessoa idosa precisa acontecer na prática”, defende Ademar.

A programação da Ação “Campo Grande pelos direitos do Idoso” contará com as seguintes atividades: panfletagem no terminal de transbordo do Morenão sobre a Lei Municipal nº 5.790, no dia 10 de outubro, às 8h; panfletagem sobre a vaga preferencial do idoso em locais públicos e privados, no dia 20 de outubro, às 8h, no canteiro da Avenida Afonso Pena; palestra sobre os direitos da Pessoa Idosa no CCI do Piratininga, no dia 27 de outubro, às 8h30.

E, por fim, no dia 28 de outubro, a partir das 14h haverá um grandioso baile, que vai reunir as pessoas idosas assistidas por todos os Centros de Convivência do Idoso da prefeitura.

A cerimônia de abertura do mês do Idoso contou com a presença do deputado estadual Lídio Lopes, da diretora-presidente do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande Camilla Nascimento, da coordenadora de Defesa dos Direitos do Idoso Elaine Torres, da subsecretária de Políticas para a Mulher Carla Stephanini e do coordenador do CCI Edmundo Scheuneman, Eli Rangel.