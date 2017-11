Prêmio conquistado por atletas da Capital será doado a entidades filantrópicas

A equipe de Campo Grande venceu Itaquiraí por 3 a 1 e foi a grande campeã da 14ª edição da Copa Assomasul de Futebol. Após 14 anos da realização da Copa esta é a primeira vez que Campo Grande comemora a vitória na competição.

A Copa Assomasul deste ano, que teve 50 equipes inscritas, ofereceu R$ 12 mil em premiação para a equipe campeã, além de troféus e medalhas. A Copa é um evento tradicional e de sucesso promovido a cada ano pela diretoria da entidade, com a participação de funcionários das prefeituras, câmaras, secretários municipais e prefeitos.

Ao receber os atletas campeões em seu gabinete, o prefeito Marquinhos Trad anunciou que o prêmio será destinado para entidades filantrópicas.”Fomos felizes desde a escolha dos membros da equipe. Com esse prêmio vamos ajudar mais pessoas na Capital dividindo o valor em 4 cotas, que serão doadas às entidades Acirpha, Renasce uma Esperança, Associação Horizonte e Cotolengo”, declarou o prefeito.

O chefe do Executivo fez questão de destacar o bom desempenho da equipe vencedora. “Vocês são campeões em vários campos e eu vi uma vontade de vencer que os levou a terem este resultado positivo. Isso demonstrou não apenas que a sorte estava ao nosso lado, mas também que havia um espírito de vitória entre os atletas”, disse.

Para o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, a vitória marca um novo momento para Campo Grande. “O título da Copa Assomasul é fruto do planejamento e da fé do prefeito, que resgatou a confiança da população e fez com que as pessoas acreditassem nos sonhos. Essa conquista vai além de um título de futebol, é uma vitória para nossa cidade e que assim seja em todas as áreas”, afirmou.

Comemorando a vitória, os atletas relembram os apelidos criados durante as partidas. “Topogigio, peludo, estressado, cervero, nervo morales, esses e mais outros apelidos foram as nossas identificações nestes dias de jogos, e isso demonstra o carinho e a união entre a equipe”, comentou o capitão do time, Marcílio Vasconcelos.