Um apostador de Marabá, no Pará, acertou sozinho as dezenas 02,18,19,23,34 e 53 da mega-sena, sorteadas no sábado (13) em Joaçaba (SC).

O ganhador do concurso 2.087 da Mega-Sena vai receber um prêmio de R$ 27 milhões.

A quina teve 52 apostas ganhadoras e pagou prêmio de R$ 41.598,96 a cada uma. A quadra teve 4.898 apostas ganhadoras e pagou prêmio de R$ 630,91 a cada uma.

De acordo com a Caixa, o próximo sorteio da Mega-Sena está marcado para o dia 17 de outubro, com prêmio estimado em R$ 2,5 milhões.