Prêmio de Gestão Pública está com inscrições abertas até 30 de junho

Servidores estaduais já podem se inscrever na segunda edição do Prêmio Sul-mato-grossense de Gestão Pública. O prêmio tem como objetivo,incentivar os servidores a contribuírem para a modernização da gestão pública. O Governo de MS vai distribuir R$ 24 mil entre seis projetos vencedores em duas modalidades.

Segundo o diretor-presidente da Fundação Escola de Governo (Escolagov), Wilton Paulino Junior, a ideia é incentivar os servidores a contribuir para modernizar a gestão pública divulgando práticas inovadoras de sucesso e ideias inovadoras implementáveis, que sirvam de referência para outras iniciativas que venham aprimorar os serviços prestados à sociedade.

“É importante que o servidor participe, nesse momento em que o Governo do Estado implanta um novo modelo de gestão, baseado na gestão por competência, em busca de resultados, refletindo em prestar cada vez mais um melhor serviço à sociedade sul-mato-grossense”, afirmou.

Wilton reforça que o concurso utiliza como conceito de inovação a implementação de um produto, bem ou serviço, que seja novo ou significativamente melhorado ou um processo ou um novo método de marketing ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas. Os trabalhos podem ser inscritos e duas modalidades: Práticas Inovadoras de Sucesso e Ideias Inovadoras Implementáveis.

As práticas inovadoras são trabalhos apresentados por meio de relatos de práticas implementadas proveniente de desenvolvimento com esforço e conhecimento do servidor ou de um grupo de servidores, apresentando resultados mensuráveis considerados inovadores em relação às práticas anteriores. Já as ideias inovadoras são trabalhos que serão apresentados por meio de pré-projetos que possam a vir a ser implementados no âmbito do Governo do Estado de MS. Ambas as inciativas possibilitando produzir resultados positivos para o serviço público e para as entregas para a sociedade sul-mato-grossense.

Será atribuída a seguinte premiação aos participantes:

Práticas Inovadoras de Sucesso

1º lugar: R$ 6.000,00

2º lugar: R$ 4.000,00

3º lugar: R$ 2.000,00

Ideias Inovadoras Implementáveis

1º lugar: R$ 6.000,00

2º lugar: R$ 4.000,00

3º lugar: R$ 2.000,00.

Os servidores com atuação em Campo Grande e nos municípios do interior têm até 30 de junho e podem se inscrever por meio do site. Após o envio, não será permitida, em hipótese alguma, a correção do trabalho, a alteração de dados cadastrais, bem como a inclusão, a substituição ou a exclusão de nomes de participantes. Cada concorrente poderá se inscrever como autor uma única vez, em cada categoria (Prática e Ideia).

O concurso é coordenado pela Escolagov e conta com a colaboração das Secretarias de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), de Governo e Gestão Estratégica (Segov), da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect), da Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul (Feserp) e da Federação dos Trabalhadores em Educação do Estado de Mato Grosso do Sul (Fetems).