Preparem os casacos, o frio vai aumentar em MS

A quinta-feira (14), amanheceu nublada e fria em grande parte do estado. Muitas nuvens ainda continuam espalhadas sobre Campo Grande e na região de Corumbá o que marca é a garoa. Segundo o site Climatempo a previsão é de que os próximos dias possam ser os mais frios do ano em Mato Grosso do Sul.

A queda acentuada da temperatura se deve a ventos frios de origem polar que farão a temperatura despencar em Mato Grosso do Sul. As tardes de quinta e sexta-feira poderão ser as mais frias do ano, até agora, em Campo Grande. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a menor temperatura máxima na capital sul mato-grossense este ano foi de 19,9°C no dia 2 de junho.

Expectativa

Na sexta-feira, o dia amanhece bastante frio, com temperatura mínima prevista de 9°C e com uma grande concentração de nuvens em boa parte de Mato Grosso do Sul, mas com pouca possibilidade de chuva. Por causa do excesso de nuvens e do resfriamento na madrugada, não dá para descartar a ocorrência de névoa e nevoeiro nas primeiras horas do dia.

A expectativa é de que no fim de semana, as nuvens comecem a se dissipar e o sol apareça forte em todas as áreas e a temperatura fique mais elevada, principalmente no domingo.