Ela foi presa junto com o namorado no último sábado

Presa desde o último sábado (8), Isabela Lima, namorada de Breno Fernando Solon Borges, de 37 anos, filho da desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, tem recebido mensagens de apoio em sua página pessoal no Facebook.

A jovem, de 18 anos, estava no banco do passageiro do Jeep Renegade vermelho conduzido por Breno quando foram abordados pela polícia. Tanto no Facebbok dele quanto dela as fotos chamam atenção para uma vida de ostentação do casal, fato que segundo informações, fez com que a polícia começasse a investigar Breno.

Breno, que é dono de uma metalúrgica, está preso no estabelecimento penal de segurança média de Três Lagoas e a namorada no presídio feminino do município.

Relembre o caso

O Filho da desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges, Breno Fernando Solon Borges, foi preso neste sábado (9) por suspeita de tráfico de drogas. Breno Fernando, que é dono de uma metalúrgica, foi detido junto com sua namorada e um serralheiro carregando drogas, armas e munições que seriam levadas para São Paulo.

Eles trafegavam em dois carros que na BR-262 próximo à Agua Clara/MS. Nos carros foram encontrados 130 quilos de maconha, uma pistola nove milímetros e 199 munições de fuzil calibre 7,62, de uso exclusivo das forças armadas. Segundo informações de autoridades, Breno ainda tentou usar o nome da mãe para tentar sair da situação.

O empresário era investigado pela polícia desde o Carnaval deste ano, quando foi detido durante operação portando uma pistola 9mm municiada.

Os três foram presos sob suspeita de tráfico de drogas, tráfico de armas de uso restrito e associação para o tráfico.