Presas brigam, mas princípio de motim é contido na Capital

Uma briga entre presas causou rumores de uma possível rebelião no presídio Irmã Irma Zózimo na Capital. A informação inicial é que um motim teria sido iniciado, porém, segundo a Agepen (Agência Estadual de Administração Penitenciária) as presas foram contidas e o que teria acontecido foi uma "briga normal" entre as detentas.

A assessoria da Agepen afirmou que devido a isso, serão feitas transferências para evitar novos confrontos. Não foi confirmado se seria brigas de facções criminosas como estão acontecendo em presídios de várias partes do Brasil.