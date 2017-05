Presidente da ACP prestou contas nesta manhã na Câmara

A sessão ordinária desta quinta-feira (11) contou com a participação do presidente da ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública), Lucílio Souza Nobre, para fazer prestação de contas e esclarecimentos sobre os serviços prestados para a categoria.

A convite do vereador Valdir Gomes, o presidente da ACP, Lucílio Souza Nobre, anunciou primeiramente que no dia 18 de maio, a ACP comemora 65 anos de existência e de serviços prestados na luta pelos trabalhadores de Campo Grande. “ ACP nesses 65 anos de existência construiu com base legal a valorização do profissional”, destacou.

Lucílio explicou que a ACP tem 5 mil filiados voluntários e representa mais de 12 mil professores da Capital. “Nós da ACP prezamos em falar a verdade, nossas contas estão a disposição para o mundo inteiro. Nosso sindicato tem base legal, tem seu regimento interno, tem prestação de contas, tem estruturação das contas, tem legitimidade”, acrescentou.

Lucílio ressaltou no seu pronunciamento que 94% dos recursos do sindicato são provenientes dos filiados voluntários e apenas 6% dos recursos são provenientes do imposto sindical. “E quero deixar claro que não concordamos com a contribuição proveniente do imposto sindical, concordamos com a contribuição voluntária, mas tudo está dentro da legalidade, e reforço também que este recurso sindical não é para ser destinado para saúde e educação”,disse.

Por fim, o presidente da ACP afirmou: “ACP é um sindicato atuante, os sindicatos são indissolúveis, vamos estar sempre na luta de forma honesta e organizada, iremos defender o trabalhador sempre, custe o que custar”.