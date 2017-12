Presidente da Acrissul é homenageado pelo Núcleo de Criadores de Girolando MS

O presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Jonatan Pereira Barbosa, recebeu na última quinta - feira (14), das mãos de diretores do Núcleo dos Criadores de Girolando MS, um troféu de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados em prol do fomento e ao desenvolvimento da pecuária leiteira do Estado. A homenagem foi entregue pelo presidente do Núcleo, Marcelo Renck Real, e pelo vice-presidente da entidade Carlos Alberto Zanenga.

Recentemente a Acrissul levou diretamente ao governador Reinaldo Azambuja a reivindicação dos produtores para reduzir a alíquota do leite spot, de 10,2% para 1,44%, o que foi prontamente atendido.

Segundo Jonatan Barbosa, o governador também estuda outro pedido da classe que é a distribuição do leite produzido no Estado para escolas públicas, presídios, creches e hospitais.

No próximo ano, durante a Expogrande, será inaugurada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, a Casa do Produtor de Leite, um local que irá congregar todos os núcleos de criadores de raças leiteras do Estado.