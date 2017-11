Presidente da Acrissul encaminha solicitações à Câmara Municipal

Outro assunto foi a isenção do IPTU do Parque Laucídio Coelho



O presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), Jonatan Pereira Barbosa, se reuniu na manhã desta segunda-feira (06) com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Prof. João Rocha e com o vereador William Maksoud para solicitar a inclusão da Expoequestre na Lei Complementar que regulamenta a emissão de ruídos em eventos e manifestações tradicionais.

A Lei Complementar nº 214 de 18 de Março de 2013 inclui em seu texto as comemorações do Aniversário da Cidade, Natal, Ano Novo, Expogrande, Festa de Santo Antônio, ExpoMS Rural e o Show da Virada.

“A inclusão da Expoequestre na Lei Complementar deixa o evento em conformidade com as leis municipais. Queremos ter certeza que essa semente que plantamos neste ano brote e se fortaleça e que essa seja mais uma festa bonita para Campo Grande toda poder aproveitar”, falou Jonatan.

Outro assunto encaminhado por Jonatan Barbosa nesta manhã foi a isenção do IPTU do Parque Laucídio Coelho. “Somos uma entidade de quase 100 anos que administramos o espaço, que é enorme. Não temos condições de arcar com esse gasto. Ficamos muito felizes com a receptividade do presidente da Câmara que nos ouviu e foi bastante solícito com as questões que pontuamos. Acredito que tudo será resolvido da melhor maneira”, finalizou o presidente da Acrissul.