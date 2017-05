Presidente da Fiems anuncia debate sobre reformas

Durante coletiva de imprensa promovida nesta segunda-feira (08/05), no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), para lançar a programação 2017 de “Maio – O Mês da Indústria”, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, anunciou um amplo debate acerca das reformas trabalhista, da Previdência, tributária, política e terceirização propostas pelo Governo Federal a ser realizado no dia 15 de maio com as presenças de empresários, lideranças sindicais e representativas e do jornalista Heraldo Pereira, apresentador do Jornal Nacional e comentaria do Jornal da Globo, ambos de Rede Globo de Televisão.

Segundo Longen, ampliar as discussões sobre as reformas é algo necessário e urgente e a Fiems se sente responsável por contribuir com o processo. “Em primeiro lugar, é preciso reconhecer o esforço do Governo Federal por propor as reformas. E, enquanto na Capital Federal é possível perceber uma grande movimentação nesse sentido, em discutir, levantar o debate, aqui pouco ou nada se faz, contribuindo para a proliferação da desinformação. Por isso assumimos essa responsabilidade, de participar ativamente dessa discussão”, declarou.

De antemão, adiantou o presidente, é possível afirmar que a Fiems reconhece a necessidade das reformas e, sobretudo, é favorável ao amplo debate. “A aprovação das reformas trará benefícios imediatos para a economia, especialmente a trabalhista, que garantirá mais oportunidades e segurança jurídica às relações de trabalho”, frisou.

Mês da Indústria

Durante a coletiva, Longen também divulgou o calendário do “Mês da Indústria” e destacou que as ações começam nesta segunda-feira (08/05) com o lançamento do Programa Fiems Atuante e do IGDI (Índice Geral de Desempenho Industrial), além de palestras do presidente Sérgio Longen e do governador Reinaldo Azambuja. O debate sobre as reformas está agendado para o dia 15, com uma palestra do jornalista Heraldo Pereira ao final.

Também serão inauguradas duas unidades da Biblioteca da Indústria do Conhecimento do Sesi, sendo uma em Laguna Carapã e outra em Nova Alvorada do Sul. No dia 27, está programada a Ação Global no município de Três Lagoas e, no dia 30, lançamento do Cadastro Industrial da Fiems e do Programa Compliance do IEL, enquanto, no dia 31, será inaugurada a Escola da Construção do Senai em Campo Grande. A agenda completa do Mês da Indústria pode ser conferida aqui.

Desempenho industrial

Na oportunidade, o presidente da Fiems também apresentou dados relativos ao desempenho do setor industrial em Mato Grosso do Sul. “De janeiro a março de 2017, o setor registrou um superávit de 2.578 empregos gerados. Este número confere confiança suficiente para afirmar que, hoje, a indústria ancora um dos principais pilares da economia do Estado”, afirmou Longen.

Segundo o presidente, o setor industrial emprega 128.178 trabalhadores em Mato Grosso do Sul e deve alcançar os 129.500 empregados até o fim deste ano. “Estamos caminhando para frente, a passos curtos, mas para frente”, ressaltou, informando que o número de indústrias também vem crescendo gradativamente - eram 4.221 estabelecimentos industriais em 2007 e chegar a 8.215 em 2017.

O PIB industrial é um dos números mais surpreendentes. Era de R$ 4 milhões há 10 anos, chegou a R$ 15,2 milhões quando a crise econômica começou a se desenhar em 2014 e deve fechar o ano em R$ 20,2 milhões. As exportações do setor também cresceram substancialmente: chegavam a US$ 827 milhões em 2007 e podem alcançar a marca de US$ 2,7 bilhões em 2017.

Cursos e vagas

Os jornalistas presentes na coletiva também tiveram acesso à relação de vagas e cursos oferecidos pelas instituições que compõem o Sistema Fiems. Ao longo de 2017, o Senai disponibilizará 280 cursos nas modalidades de educação profissional técnica de nível médio, qualificação profissional, aperfeiçoamento profissional, especialização profissional, superior e iniciação profissional distribuídos pelos 79 municípios do Estado.

Esse número representa 68.789 vagas abertas, sendo 58.951 pagas, 9.611 gratuitas com recursos próprios e 227 gratuitas do Pronatec. Já o Sesi oferece 71.760 vagas em 73 cursos nas modalidades de educação, saúde, saúde e segurança do trabalho, responsabilidade social e estilo de vida distribuídos por 79 municípios. No caso do IEL são 10,5 mil vagas de estágio, emprego, cursos on-line e presenciais, nas mais diversas modalidades, distribuídos por 35 cidades.