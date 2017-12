Presidente da Fiems faz reunião com funcionários para balanço e traça meta de 2018

Com uma mensagem de otimismo para 2018, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, reuniu-se, nesta segunda-feira (11/12), no auditório do Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande (MS), com os colaboradores para fazer um balanço do ano de 2017 e traçar os novos desafios para o próximo ano. Além disso, durante o encontro, que teve transmissão ao vivo para as unidades do Sesi, Senai e IEL no interior, foram entregues aos funcionários do Sistema Fiems um kit, contendo uma sacola térmica e um frango Blesser, da Aurora.

Ao falar para os presentes, Longen destacou os desafios e vitórias deste ano e traçou um panorama do cenário econômico, que deve trazer melhores resultados em 2018. “O ano de 2017 foi difícil para as empresas, porém, com aspectos muito positivos. Tivemos avanços na questão das reformas estruturantes, que caminharam de forma significativa, e possibilitaram mudanças importantes na legislação trabalhista, que poderão gerar mais emprego e renda para nossa população, assim como a regulamentação do trabalho terceirizado”, pontuou.

Ele reforçou que o Estado também finalmente conseguiu resolver a questão dos incentivos fiscais, que agora são legalizados, trazendo segurança jurídica para o empresário investir aqui. “Essa ação, concretizada pelo Governo do Estado, contou com a participação ativa da Fiems e essas são conquistas que nos transformam em referência para a indústria, o que é fruto do nosso trabalho conjunto. Essa é a chave, muito trabalho, porque mudanças não acontecem em um passe de mágica”, disse.

Para o diretor-regional do Senai, Jesner Escandolhero, as mudanças estruturantes no País e no Estado são um estímulo para 2018. “2017 foi um ano de sacrifícios, embora de muitas reformas, o que gera uma perspectiva muito positiva e nos estimula a buscar mais resultados e para construir um país mais justo, mais equânime, não só no nosso ambiente interno, mas também para o bom desempenho da nossa missão junto à indústria e sociedade”, analisou.

Para o superintendente do Sesi, Bergson Amarilla, o ato de entrega do kit para os colaboradores é uma maneira simbólica de incentivo para 2018. “Representa o resultado positivo alcançado por todas as casas do Sistema Fiems e deixa o estímulo para toda a equipe lidar com os desafios de 2018. É um gesto de integração e de esperança”, salientou.

Superintendente do IEL, José Fernando do Amaral fez uma breve análise de 2017 e as expectativas para o ano que vem. “A entrega dos kits demonstra a força e importância do Sistema. É como disse o presidente, houve muitos desafios em 2017, e cumprimos todos, e 2018 vai ser um ano, nós todos acreditamos, muito mais promissor. O IEL, mais uma vez, entregou todos os resultados e vai buscar uma maior eficiência em 2018”, afirmou.

A coordenadora da Unidade de Gestão de Pessoas do Sistema Fiems, Vilma Brey, agradeceu o ato de entrega em nome de todos os colaboradores, além da mensagem deixada pelo presidente Sérgio Longen. “A fala do nosso presidente foi muito importante para todos nós colaboradores. Terminamos esse ano com a sensação de dever cumprido, de que nossos esforços foram reconhecidos. Foi um discurso muito positivo, a percepção sobre o cenário da economia, as expectativas para 2018, nos deixam muito motivados”, analisou.

Colaboradores

Escolhida entre os colaboradores para receber simbolicamente o kit, Arethusa Yule, que trabalha na Cotin (Coordenadoria de Tecnologia da Informação) da Fiems há 23 anos, agradeceu o reconhecimento. “Me senti muito feliz por poder representar a casa onde eu trabalho, agradecida por esse ano que passou, e pronta para o ano que vem”, comemorou.

Colaboradora do Senai, da Gered (Gerência de Educação), Rita Andrea Godoy Antunes afirmou ter se sentido valorizada com o presente. “Dá mais motivação no dia a dia, a gente sente o carinho da empresa com a gente. Porque isso não é só um presente, é sentir o reconhecimento da empresa que a gente trabalha e se sentir valorizado. Tenho muito orgulho do meu trabalho, do que eu faço e de ser Senai”, disse.

Estagiária do Sesi de Campo Grande contratada pelo IEL, Nathaly de Lima da Silva considerou que a cerimônia da empresa demonstrou como o Sistema Fiems é um bom lugar para se trabalhar. “Enquanto estagiária, acredito que estou no lugar certo. Fica um estímulo para trabalhar mais e melhor, espero que 2018 seja um ano maravilhoso”, finalizou.