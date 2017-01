Presidente da Seleta é investigado por nepotismo

Apesar do prefeito Marquinhos Trad (PSD) resolver junto a Procuradoria Geral de Justiça e ao Ministério Público Estadual as questões relacionadas ao convênio Omep e Seleta, o MPE continua investigando suspeitas que pairam sobre as instituições. Dessa vez o promotor de Justiça Henrique Franco Cândia determinou abertura de inquérito civil para apurar improbidade administrativa contra Gilbraz Marques, atual presidente da Seleta. Ele teria contratado o irmão Gilberto Marques da Silva o que configura nepotismo, uma vez que o salário é pago com dinheiro que seria proveniente do convênio com a Prefeitura de Campo Grande.

A investigação está na 31ª Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social da Capital. GIlbraz já esteve no “olho do furacão” da operação do Gaeco (Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado) no ano passado quando a operação Urutau foi deflagrada na Capital.

A investigação apura possíveis desvios, lavagem de dinheiro e funcionários fantasmas na entidade. Na ocasião ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil por posse irregular de arma de fogo, pois os policiais encontraram revólver e munições no cofre da casa do presidente e em sua sala na Seleta durante a busca e apreensão em 13 de dezembro do ano passado.